«Коробка за € 210 тыс.» Польский журналист — об игроке, не забившем «Спартаку» пенальти

Польский журналист Рафал Жоховски резко высказался о нападающем «Легии» Томаше Пекхарте, который на 98-й минуте не реализовал пенальти в ворота московского «Спартака» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы.
«Коробка за € 210 тыс.» — написал Жоховски в своём «твиттере».
Напомним, голкипер московского «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти на последних секундах решающего матча группового этапа Лиги Европы с «Легией» (1:0).
Александр Селихов – лучший голкипер нынешнего розыгрыша ЛЕ по проценту отражённых ударов (87%). Он защищал ворота «Спартака» в гостевом матче с «Лестером» (1:1), домашней игре с «Наполи» (2:1) и выездной встрече с «Легией» (1:0). В заключительном матче группового этапа с польской командой Селихов отбил пенальти на 98-й минуте. В итоге «Спартак» занял первое место в группе C.
- 10 декабря 2021
-
10:55
-
10:51
-
10:42
-
10:31
-
10:27
-
10:15
-
10:11
-
09:58
-
09:56
-
09:56
-
09:45
-
09:34
-
09:23
-
09:13
-
08:55
-
08:30
-
08:30
-
05:31
-
04:52
-
04:39
-
04:23
-
04:13
-
03:54
-
03:36
-
03:08
-
02:49
-
02:23
-
02:13
-
02:07
-
01:57
-
01:55
-
01:45
-
01:36
-
01:35
-
01:30