«Коробка за € 210 тыс.» Польский журналист — об игроке, не забившем «Спартаку» пенальти

Польский журналист Рафал Жоховски резко высказался о нападающем «Легии» Томаше Пекхарте, который на 98-й минуте не реализовал пенальти в ворота московского «Спартака» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы.



«Коробка за € 210 тыс.» — написал Жоховски в своём «твиттере».



Напомним, голкипер московского «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти на последних секундах решающего матча группового этапа Лиги Европы с «Легией» (1:0).



Александр Селихов – лучший голкипер нынешнего розыгрыша ЛЕ по проценту отражённых ударов (87%). Он защищал ворота «Спартака» в гостевом матче с «Лестером» (1:1), домашней игре с «Наполи» (2:1) и выездной встрече с «Легией» (1:0). В заключительном матче группового этапа с польской командой Селихов отбил пенальти на 98-й минуте. В итоге «Спартак» занял первое место в группе C.

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