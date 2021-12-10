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Стала известна минимальная сумма, которую «Спартак» получит за выступление в Лиге Европы

Стала известна минимальная сумма, которую «Спартак» получит за выступление в Лиге Европы
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Стала известна минимальная сумма, которую московский «Спартак» получит за выступление в розыгрыше Лиге Европы сезона-2021/2022.

За попадание в групповой этап – € 3,63 млн, за три победы и ничью – € 2,1 млн. В таблице исторических коэффициентов за последние 10 лет среди клубов, участвующим в нынешнем розыгрыше ЛЕ, «Спартак» на 27-м месте, поэтому выплата по этому пункту € 132 тыс *6 = € 792 тыс. За квалификацию в 1/8 финала клуб получит € 1,2 млн. Итого – € 7,722 млн без учёта маркетингового пула.

Напомним, красно-белые обыграли варшавскую «Легию» в заключительном групповом матче турнира (1:0) и пробились в плей-офф Лиги Европы с первого места. Победный гол забил Зелимхан Бакаев. Москвичи заняли первое место в группе C с «Наполи», «Лестером» и «Легией», набрав 10 очков в 6 матчах.

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