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Итальянский журналист заявил, что не стоит считать чемпионат России слабым и бедным

Итальянский журналист заявил, что не стоит считать чемпионат России слабым и бедным
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Известный итальянский журналист Массимо Паван высказался по поводу выступления российских и итальянских клубов на евроарене.

«В итоге «Ювентус» занял первое место в группе с «Зенитом» — лидером чемпионата России, который некоторые «гении» считают слабым и бедным. Но потом смотришь на другие итальянские команды в матчах с представителями России и меняешь своё мнение», — написал Паван в своём «твиттере».

Напомним, туринский «Ювентус» играл в одной группе Лиги чемпионов с «Зенитом», а «Спартак» попал в квартет Лиги Европы с «Наполи». «Старая синьора» дважды обыграла клуб из Санкт-Петербурга (4:2 и 1:0) и вышла в плей-офф ЛЧ с первого места. А неаполитанцы дважды уступили москвичам (1:2 и 2:3). «Спартак» опередил «Наполи» в таблице и вышел из группы ЛЕ с первого места.

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