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Селихов одним словом описал выход «Спартака» в плей-офф Лиги Европы

Селихов одним словом описал выход «Спартака» в плей-офф Лиги Европы
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Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов сделал новый пост в соцсетях после победы в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с варшавской «Легией» (1:0). Напомним, эта победа позволила красно-белым выйти из группы с первого места, что гарантирует путёвку в 1/8 финала ЛЕ. Сам Селихов отбил пенальти на 90+8-й минуте встречи с «Легией».

«Заслужили», — написал Селихов в своём «инстаграме», прикрепив фото с матча и эмодзи клубных цветов «Спартака».

Напомним, Александр Селихов – лучший голкипер нынешнего розыгрыша ЛЕ по проценту отражённых ударов (87%). Он защищал ворота «Спартака» в гостевом матче с «Лестером» (1:1), домашней игре с «Наполи» (2:1) и выездной встрече с «Легией» (1:0). В заключительном матче группового этапа с польской командой Селихов отбил пенальти на 98-й минуте. В итоге «Спартак» занял первое место в группе C.

Ранее стало известно, что Селихов претендует на звание лучшего игрока недели Лиги Европы по итогам заключительного тура группового раунда турнира.

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