Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отреагировала на выход «Спартака» в плей-офф Лиги Европы.



«Вижу, что мои друзья, да и все люди, которые болеют за «Спартак», очень рады, довольны и счастливы. Когда в нашем футболе происходит хотя бы минимальное радостное событие, вся страна сразу гордится. Хотелось бы, чтобы российские футбольные клубы доставляли болельщикам побольше таких положительных моментов.



Как бы ни было, футбол — это большое явление и очень популярный вид спорта и в России, и по всему миру. Поздравляю «Спартак» и всех болельщиков», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.



Напомним, красно-белые обыграли варшавскую «Легию» в заключительном групповом матче турнира (1:0) и пробились в плей-офф Лиги Европы с первого места. Победный гол забил Зелимхан Бакаев. Москвичи заняли первое место в группе C с «Наполи», «Лестером» и «Легией», набрав 10 очков в 6 матчах.

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