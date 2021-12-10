«Спартак» впервые за 25 лет занял первое место в еврокубковой группе

«Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2021/2022. Московский клуб впервые за 25 лет занял первое место в еврокубковой группе.
Последний раз красно-белые выходили в плей-офф еврокубков с первого места в 1995 году. Тогда «Спартак» возглавил свою группу в Лиге чемпионов.
Примечательно, что одним из соперников москвичей по квартету в 1995 году была всё та же варшавская «Легия», с которой «Спартак» играл в нынешнем сезоне. Также в группе красно-белых выступали норвежский «Русенборг» и британский «Блэкберн Роверс».
Напомним, «Спартак» обыграл варшавскую «Легию» (1:0) в заключительном матче групповой стадии Лиги Европы и пробился в 1/8 финала турнира с первого места. Победный гол забил Зелимхан Бакаев. Второе место в группе С занял «Наполи», в последнем туре обыгравший «Лестер» (3:2). Итальянцы сыграют в 1/16 турнира. «Лестер» отправится в Лигу конференций.
Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы состоится 25 февраля. Первые матчи пройдут 10 марта. Ответные игры состоятся 17 марта.
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