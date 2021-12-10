Скотт Мактоминей — о Ральфе Рангнике: первые впечатления потрясающие

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером «красных дьяволов» Ральфом Рангником. Немецкий специалист сменил на этом посту норвежца Уле-Гуннара Сульшера.

«Первые впечатления потрясающие. Он очень прямой, целеустремлённый человек, который знает, чего хочет. На командных собраниях он выражается очень чётко. Так и нужно в футболе — чтобы объяснить суть, нужно быть понятным и настойчивым. Если игроки не делают, чего от них просят, Рангник не стесняется сказать об этом. Так что первые впечатления очень хорошие.

Мы добились отличного результата с «Кристал Пэлас». Надеюсь, будем двигаться дальше в нужном направлении. Все игроки «Манчестер Юнайтед» поговорили с Уле-Гуннаром Сульшером, мы пожелали ему удачи. Но футбол не стоит на месте. С этим ничего не поделаешь», — цитирует Мактоминея Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» набрал 24 очка в 15 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»:

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