Депутат Государственной Думы РФ, знаменитый в прошлом боксёр Николай Валуев отреагировал на выход «Спартака» в плей-офф Лиги Европы.



«Спартак» — молодцы! Чем больше клубов выходит дальше, тем лучше. Выступили за страну — молодцы, всё хорошо. Держать разбег», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Напомним, «Спартак» обыграл «Легию» (1:0) в заключительном матче группового этапа Лиги Европы и пробился в 1/8 финала турнира с первого места. Зелимхан Бакаев открыл счёт в матче на 17-й минуте. Майк Навроцкий грубо ошибся, сделав неуклюжий пас назад. Бакаев подхватил мяч, ворвался в штрафную и технично пробил в дальний угол — Артур Боруц не дотянулся.



Второе место в группе С занял «Наполи», в последнем туре обыгравший «Лестер» (3:2). Итальянцы сыграют в 1/16 турнира.

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