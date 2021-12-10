«Мы люди подневольные». Сычёв, Быстров и Филимонов высказались о Fan ID

Бывшие игроки сборной России Дмитрий Сычёв, Владимир Быстров и Александр Филимонов высказались о возможном введении Fan ID на встрече со студентами Уральского федерального университета. Слова экс-футболистов передаёт корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Сычёв: «Fan ID – это очень острый вопрос. Считаю, что на стадионе в любом случае должен быть порядок. С нынешним уровнем безопасности, камерами нет никаких проблем, чтобы найти зачинщиков. Именно то, в каком виде сейчас хотят ввести FAN ID – моё личное мнение, что это чересчур».



Быстров: «Мы люди подневольные. Если руководство сверху принимает такое решение, что нужен паспорт болельщика, то я беру и иду в центр Fan ID, фотографируюсь пять минут, а через 10 получаю этот паспорт и спокойно иду на стадион. Нет никаких проблем. Если я не хочу ничего поджечь, взорвать и хулиганить на стадионе, то никаких дополнительных неудобств это не составит. То, что фанаты уходят – это их право. Они всегда чем-то недовольны, диктуют свои правила. В итоге должны остановиться где-то на середине, чтобы принять правильное решение».



Филимонов: «Всегда должен быть порядок. На стадион ведь приходят и дети, женщины – нужно думать и с этой точки зрения, а не только о фанатах, которые поддерживают команду на выездах, за границей практически постоянно. Всё-таки нужно думать о простых болельщиках, которые не всегда, но приходят на стадион. Это двоякий момент, нужно найти компромисс, чтобы всех всё устраивало».