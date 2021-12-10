Динияр Билялетдинов объяснил, почему не работает в «Локомотиве»

Бывший полузащитник московского «Локомотива», «Эвертона» и сборной России Динияр Билялетдинов рассказал, почему не работает в стане железнодорожников. Он выступал на встрече со студентами Уральского федерального университета.
«Вопрос простой — текучка большая. Все знают, что у человека из «Барселоны» будет возможность работать в клубе. У нас, например, человек из «Локомотива»: да, тебя знают, помнят, ты имеешь какой-то авторитет, но можешь быть неугодным человеком. Твой авторитет может идти не на пользу нынешнему руководителю. Он сто раз подумает, нужен ли ему такой конкурент, грубо говоря. Это всё человеческие эмоции. У управленцев нет чувства сопричастности к клубу, который строился несколько лет. Ему легче взять кого-то своего, чем подтягивать легенду какого-то клуба. Безусловно, есть исключения, но преемственности нет, её и не будет в обозримом будущем. Вопрос больше не в нас, а в условиях работы», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
- 10 декабря 2021
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