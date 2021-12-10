Польский сайт после матча «Легия» — «Спартак» предложил отдать Кастрати в лёгкую атлетику

Польский портал Sport.pl после матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Легия» — «Спартак» (0:1) выставил оценки игрокам варшавской команды. Большинство футболистов «Легии» получили оценки 2 и 3 по пятибалльной шкале. Однако несколько футболистов, которые, по мнению издания, провалили игру, остались с минимальной оценкой – 1.

«Лирим Кастрати – оценка 1. Недавно президент «Легии» назвал Кастрати самым быстрым игроком в Европе. Возможно, стоило бы отдать его в секцию лёгкой атлетики, ведь он больше ничего «Легии» не давал, кроме бега. Были только хаос и потери.

Махир Эмрели – оценка 1. Роковой спектакль. Он ни разу не угрожал воротам «Спартака», хотя имел для этого много возможностей, но постоянно опаздывал.

Майк Навроцкий – оценка 1. Блеклая тень игрока, который несколько месяцев назад стремился попасть в сборную Польши. На 17-й минуте он допустил роковую ошибку, без проблем превратившую Зелимхана Бакаева в автора гола. Именно в этот момент «Легии» перерезали крылья», — пишет интернет-портал Sport.pl.