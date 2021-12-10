Видео: переводчик «Спартака» без усов поёт в раздевалке после матча с «Легией»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес в своём «инстаграме» выложил видео, на котором переводчик красно-белых Егор Крылов без усов поёт в раздевалке после матча шестого тура группового этапа Лиги Европы с «Легией» (1:0). Крылов славился своими пышными усами.
Напомним, 9 декабря в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА московский «Спартак» играл с варшавской «Легией». Решающий матч квартета С проходил на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша). Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей.
Зелимхан Бакаев открыл счёт в матче на 17-й минуте. Майк Навроцкий грубо ошибся, сделав неуклюжий пас назад. Бакаев подхватил мяч, ворвался в штрафную и технично пробил в дальний угол — Артур Боруц не дотянулся. На 98-й минуте матча вратарь «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти.
- 10 декабря 2021
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