Видео: переводчик «Спартака» без усов поёт в раздевалке после матча с «Легией»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес в своём «инстаграме» выложил видео, на котором переводчик красно-белых Егор Крылов без усов поёт в раздевалке после матча шестого тура группового этапа Лиги Европы с «Легией» (1:0). Крылов славился своими пышными усами.

Напомним, 9 декабря в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА московский «Спартак» играл с варшавской «Легией». Решающий матч квартета С проходил на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша). Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей.



Зелимхан Бакаев открыл счёт в матче на 17-й минуте. Майк Навроцкий грубо ошибся, сделав неуклюжий пас назад. Бакаев подхватил мяч, ворвался в штрафную и технично пробил в дальний угол — Артур Боруц не дотянулся. На 98-й минуте матча вратарь «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти.