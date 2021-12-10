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Матч 18-го тура РПЛ ЦСКА — «Арсенал» находится под угрозой срыва

Матч 18-го тура РПЛ ЦСКА — «Арсенал» находится под угрозой срыва
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Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Арсенал» может быть перенесён из-за сильных морозов в Москве.

Согласно сведениям разных гидрометеорологических источников, дневная температура воздуха в Москве завтра может составить от -15 до -18 градусов. По регламенту, основания для отмены матча появляются, если температура воздуха опускается ниже -15 градусов.

Стоит отметить, что решение об отмене или проведении игры принимает делегат матча.

Напомним, встреча московского ЦСКА и тульского «Арсенала» запланирована на субботу, 11 декабря. Игра должна состояться на стадионе ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) в столице. Стартовый свисток арбитра, если матч будет проведён, прозвучит в 16:30 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Игорем Паниным.

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