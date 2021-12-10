Определён лучший игрок английской Премьер-лиги по итогам ноября

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд был признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам ноября, сообщает официальный сайт АПЛ. В прошедшем месяце он провёл 3 матча в чемпионате, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.
В список кандидатов на награду также входили: Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Эммануэль Бонавентуре Деннис («Уотфорд»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Джон Макгинн («Астон Вилла») и Бернарду Силва («Манчестер Сити»).
По итогам 15 туров в турнирной таблице АПЛ лидирует «Манчестер Сити», набравший 35 очков. Второе место занимает «Ливерпуль» (34), третьим идёт «Челси» (33).
Видео гола Трента Александер-Арнольда в матче с «Вест Хэм Юнайтед»
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 10 декабря 2021
-
15:25
-
15:13
-
14:57
-
14:35
-
14:24
-
14:22
-
14:19
-
14:16
-
14:07
-
13:44
-
13:43
-
13:36
-
13:34
-
13:14
-
13:04
-
12:59
-
12:57
-
12:40
-
12:39
-
12:33
-
12:27
-
12:06
-
12:00
-
11:57
-
11:56
-
11:51
-
11:32
-
11:19
-
11:18
-
11:13
-
11:07
-
10:55
-
10:51
-
10:42
-
10:31