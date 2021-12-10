Определён лучший игрок английской Премьер-лиги по итогам ноября

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд был признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам ноября, сообщает официальный сайт АПЛ. В прошедшем месяце он провёл 3 матча в чемпионате, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.

В список кандидатов на награду также входили: Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Эммануэль Бонавентуре Деннис («Уотфорд»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Джон Макгинн («Астон Вилла») и Бернарду Силва («Манчестер Сити»).

По итогам 15 туров в турнирной таблице АПЛ лидирует «Манчестер Сити», набравший 35 очков. Второе место занимает «Ливерпуль» (34), третьим идёт «Челси» (33).

Видео гола Трента Александер-Арнольда в матче с «Вест Хэм Юнайтед»

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