Объединение болельщиков «Динамо» организует сбор вещей для бездомных на матче с «Зенитом»

Объединение болельщиков «Динамо» организует сбор вещей для бездомных на матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
«Дорогие динамовцы! Приближается заключительный и самый важный матч года, уже в это воскресенье мы принимаем команду из Санкт-Петербурга. Мы уверены, наши парни приложат все усилия, чтобы подарить всем нам отличное настроение на Новый год. И мы должны поддержать их соответствующе! Атмосферу праздника создаём мы вместе.
Но даже в самые радостные моменты, особенно в самые радостные, важно помнить о тех, кто нуждается в помощи. Тех, чьё настроение совсем не праздничное. В наших силах помогать таким людям, сделать их жизнь чуточку лучше, помочь им поверить, что они не одни.
Перед матчем «Динамо» — «Зенит» вместе с благотворительной организацией «Ночлежка» мы организуем сбор тёплых вещей для бездомных. Приходите на матч, поддерживайте нашу команду, давайте вместе сделаем этот день и этот декабрь немного теплее для всех!» — говорится в сообщении болельщиков в «Инстаграме».
12 декабря состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» примет «Зенит» на стадионе «ВТБ Арена – Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
- 10 декабря 2021
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