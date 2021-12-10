«Нас не удивить такими морозами». Шварц высказался перед матчем «Динамо» с «Зенитом»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался перед матчем 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Игра пройдёт в воскресенье, 12 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.

«Нас не удивить такими морозами. Парни тренируются, проводят всю тренировку на открытом воздухе.

Тот результат, которого добился «Зенит» в матче с «Челси», нас не удивляет. Игра первого круга была тоже достаточно равной. Когда соперник позволяет играть, такая мастеровитая команда как «Зенит» использует свои шансы.

Что касается Лаксальта, то он будет в заявке на матч в воскресенье. Другой вопрос — сможет ли он выйти на поле, пока точного решения нет. Мы знаем, что Ракицкий дисквалифицирован, понимаем, насколько это важный игрок. Но стоит отметить, что у «Зенита» достаточно длинная лавка, чтобы заменить. Если говорить о Сантосе, то он может выйти как в схему с тремя центральными защитниками, так и с четырьмя. Вполне возможна вариативность схемы игры. Но стоит отталкиваться от своих игровых принципов и выложиться в матче на 100 процентов», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.