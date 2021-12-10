Гол Родриго Эрнандеса признан лучшим в английской Премьер-лиге по итогам ноября. Видео

Полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес признан автором лучшего гола английской Премьер-лиги по итогам ноября, сообщает официальный сайт турнира. Испанский хавбек получил приз за мяч, забитый в матче 12-го тура с «Эвертоном» (3:0).

Видео гола Родриго в матче с «Эвертоном»

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Родриго Эрнандес в нынешнем розыгрыше АПЛ провёл 13 матчей и забил 2 гола.

Лучшим игроком чемпионата Англии по итогам ноября был признан защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд. После 15 туров турнирную таблицу АПЛ возглавляет «Манчестер Сити», набравший 35 очков. Второе место занимает «Ливерпуль» (34), третьим идёт «Челси» (33).