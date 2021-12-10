Шварц высказался о победе Захаряна в премии «Первая пятёрка»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о победе полузащитника московской команды Арсена Захаряна в премии «Первая пятёрка», вручаемой Детской футбольной лигой имени Виктора Горлова лучшему молодому футболисту года в Российской Премьер-Лиге.

«Мы не говорили с Захаряном о награде лучшему молодому игроку. Все мысли об игре. Награда заслуженная, является подтверждением того, что Арсен ежедневно работает. Я рад, что она досталась нашему игроку. Стоит отметить, что серьёзный подход Арсена к тренировочному циклу не изменился: он сфокусирован, профессионально подходит ко всему», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Напомним, хавбека бело-голубых на первое место поставили 64 из 100 опрошенных руководителей и тренеров клубов РПЛ, наставников юношеских сборных, представителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, журналистов.