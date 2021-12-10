Михаил Игнатов помог в сборе средств на лечение польского мальчика-инвалида
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов помог в сборе средств на лечение польского мальчика-инвалида, сообщает телеграм-канал «Мутко против». Это случилось после матча шестого тура группового этапа Лиги Европы, в котором красно-белые оказались сильнее «Легии» со счётом 1:0.
В результате неудачной прививки от гриппа, которую сделала мать перед родами, Даниэль родился с деформированной правой рукой. Операции стоят дорого (на следующую операцию нужно $ 150 тыс.), и родители собирают эти деньги, продавая на аукционах футболки известных футболистов.
В своё время футболки для аукциона подарили Роберт Левандовски, Войцех Щенсны, Лукас Моура и другие известные игроки. Теперь свою майку отдал и Михаил Игнатов.
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