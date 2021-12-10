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«Урал» не ведёт переговоры с «Зенитом» по трансферу Адамова и Кузьмичёва

«Урал» не ведёт переговоры с «Зенитом» по трансферу Адамова и Кузьмичёва
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Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к защитникам клуба Арсену Адамову и Ивану Кузьмичёву.

«По Адамову и Кузьмичёву я ни с кем переговоры не вёл. Ни с «Зенитом», ни с «Локомотивом», ни с кем другим. У нас у самих сложное положение, не хотим никого продавать.

Интерес к игрокам есть, но всё на уровне слухов. Если мы с кем-то договоримся, то вы всё узнаете, но нет никаких переговоров. Спрашивайте у тех источников, кто это написал», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В нынешнем сезоне Адамов провёл 18 матчей за «Урал», но не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего россиянина в € 500 тыс. У 21-летнего Кузьмичёва одна результативная передача в 12 встречах за команду. Его трансферная стоимость оценивается в € 300 тыс.

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