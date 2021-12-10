Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак высказался о возможных соперниках «Зенита» на стадии 1/16 финала Лиги Европы

Семак высказался о возможных соперниках «Зенита» на стадии 1/16 финала Лиги Европы
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможных соперниках «Зенита» на стадии 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, клуб из Санкт-Петербурга вышел туда, заняв третье место в своей группе Лиги чемпионов.

«Возможные соперники «Зенита» на стадии 1/16 финала ЛЕ? На мой взгляд, все команды делятся на две группы. Есть те, которые выглядят более сильно на бумаге — это испанские, итальянские клубы. С некоторыми из них мы играли, либо против них уже играли российские клубы. Вторая группа — это также непростые соперники. Но мы дошли уже до того этапа, где не бывает лёгких команд, к тому же мы будем играть после зимней паузы. Только «Динамо» Загреб столкнётся с аналогичной проблемой, когда им нужно будет возобновлять сезон после перерыва.

Плюс существуют свои нюансы при подготовке к матчам Лиги Европы. Мы рады, что вышли туда, и посмотрим, что нужно будет сделать в перерыве, чтобы достойно выступить на всех фронтах. Нам предстоит впереди много игр — в Кубке России, чемпионате, Лиге Европы, кому-то ещё играть за свои сборные. Непростой календарь.

Обращаем ли внимание на «Наполи» с Лучано Спаллетти? Конечно, мы уже обсуждали это перед тренировкой в раздевалке. Отношусь к его тренерскому штабу с огромной симпатией, уважением и благодарностью. Будем рады увидеться, но не хотели бы, чтобы жребий свёл нас, может просто в гости приехать — там будет лучше», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, в стыковом раунде (1/16 финала) ЛЕ сыграют команды, занявшие вторые места в своих группах. Ими стали «Бетис» (Испания), «Брага» (Португалия), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Лацио», «Наполи» (оба Италия), «Олимпиакос» (Греция), «Реал Сосьедад» (Испания), «Рейнджерс» (Шотландия).

Также в стыковом раунде сыграют клубы, занявшие третьи места в группах Лиги чемпионов. Это «Аталанта» (Италия), «Барселона» (Испания), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Зенит» (Россия), «Лейпциг» (Германия), «Порту» (Португалия), «Севилья» (Испания), «Шериф» (Молдова).

Напрямую в 1/8 финала Лиги Европы вышли победители групп. Ими стали «Айнтрахт», «Байер» (оба Германия), «Вест Хэм» (Англия), «Галатасарай» (Турция), «Лион», «Монако» (оба Франция), «Спартак» (Россия), «Црвена Звезда» (Сербия).

Новость по теме
Стали известны все возможные соперники «Зенита» в стыковых матчах Лиги Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021