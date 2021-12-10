Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможных соперниках «Зенита» на стадии 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, клуб из Санкт-Петербурга вышел туда, заняв третье место в своей группе Лиги чемпионов.

«Возможные соперники «Зенита» на стадии 1/16 финала ЛЕ? На мой взгляд, все команды делятся на две группы. Есть те, которые выглядят более сильно на бумаге — это испанские, итальянские клубы. С некоторыми из них мы играли, либо против них уже играли российские клубы. Вторая группа — это также непростые соперники. Но мы дошли уже до того этапа, где не бывает лёгких команд, к тому же мы будем играть после зимней паузы. Только «Динамо» Загреб столкнётся с аналогичной проблемой, когда им нужно будет возобновлять сезон после перерыва.

Плюс существуют свои нюансы при подготовке к матчам Лиги Европы. Мы рады, что вышли туда, и посмотрим, что нужно будет сделать в перерыве, чтобы достойно выступить на всех фронтах. Нам предстоит впереди много игр — в Кубке России, чемпионате, Лиге Европы, кому-то ещё играть за свои сборные. Непростой календарь.



Обращаем ли внимание на «Наполи» с Лучано Спаллетти? Конечно, мы уже обсуждали это перед тренировкой в раздевалке. Отношусь к его тренерскому штабу с огромной симпатией, уважением и благодарностью. Будем рады увидеться, но не хотели бы, чтобы жребий свёл нас, может просто в гости приехать — там будет лучше», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, в стыковом раунде (1/16 финала) ЛЕ сыграют команды, занявшие вторые места в своих группах. Ими стали «Бетис» (Испания), «Брага» (Португалия), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Лацио», «Наполи» (оба Италия), «Олимпиакос» (Греция), «Реал Сосьедад» (Испания), «Рейнджерс» (Шотландия).

Также в стыковом раунде сыграют клубы, занявшие третьи места в группах Лиги чемпионов. Это «Аталанта» (Италия), «Барселона» (Испания), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Зенит» (Россия), «Лейпциг» (Германия), «Порту» (Португалия), «Севилья» (Испания), «Шериф» (Молдова).

Напрямую в 1/8 финала Лиги Европы вышли победители групп. Ими стали «Айнтрахт», «Байер» (оба Германия), «Вест Хэм» (Англия), «Галатасарай» (Турция), «Лион», «Монако» (оба Франция), «Спартак» (Россия), «Црвена Звезда» (Сербия).