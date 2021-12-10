Агент Погба: Поль в «Баварии»? Это невозможно, они не платят такую зарплату

Мино Райола, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, высказался о возможности перехода французского футболиста в немецкий клуб.
«Погба в «Баварии»? Это невозможно, они не платят такие зарплаты. У меня есть много предложений по нему, включая от «Манчестер Юнайтед», по продлению контракта. Посмотрим, что будет лучше для него», — приводит слова Райолы журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на Sport1.
28-летний Погба выступает за английскую команду с 2016 года, перейдя из «Ювентуса» за € 105 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в девяти матчах АПЛ отдал семь голевых передач. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона.
В следующем туре чемпионата команда Ральфа Рангника сыграет с «Норвичем» на выезде. Матч состоится 11 декабря.
- 10 декабря 2021
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