«Нас каждый год кто-то преследует». Семак высказался перед матчем «Зенита» с «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 18-го тура РПЛ с «Динамо». Игра пройдёт в воскресенье, 12 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.
«Разговоры о чемпионстве преждевременны. Две-три игры могут кардинально изменить ситуацию. А так, встречаются две команды с верхних позиций турнирной таблицы, что подчёркивает дополнительный интерес к матчу — но не более того.
Каждый год кто-то преследует нас в таблице в зависимости от состояния команды, игры, потерь. «Динамо» сейчас заслуженно находится вверху таблицы. У них стабильный состав, крепкая игра, мобильная и интересная команда. Нас ждёт непростой выездной матч в нелёгких погодных условиях — будем готовиться.
Не думаю, что у «Динамо» есть особый настрой в плане подготовке в виде жёсткой игры. Это футбол, это жёсткий вид спорта. Конечно, мы будем готовы. Главное — восстановиться, перевести дух, чтобы игроки подошли к матчу в хорошей форме. Мы будем готовы к важному и интересному матчу», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
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