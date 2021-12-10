Пономарёв — о переносе матча ЦСКА: Фурсенко придумал играть зимой, а мы теперь разбираемся

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на возможный перенос матча команды в 18-м туре РПЛ с «Арсеналом» из-за морозов в Москве.
«Ну а что делать? Был товарищ Фурсенко в своё время президентом РФС, он придумал играть зимой, мы и играем зимой. Один Фурсенко сделал такой календарь, а другой Фурсенко придумал ЕГЭ — братишка его. Вот два брата-акробата, теперь разбираемся. Конечно, зимой играть плохо, но что делать? Такие условия, может, стоило в Питер или Краснодар перенести, там крыша есть, всё равно болельщиков мало ходит. Не хотелось бы оставлять этот матч на весну.
Ребята готовились закончить сезон и разъехаться по своим делам. Я бы перенёс игру на другой стадион, ничего страшного нет. В Москве же играть в такую погоду нельзя, это же не Европа. Можно и мышцу потянуть, и травмироваться», — рассказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 10 декабря 2021
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