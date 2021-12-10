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Болельщики признали Кабеллу лучшим игроком «Краснодара» в ноябре

Болельщики признали Кабеллу лучшим игроком «Краснодара» в ноябре
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Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла признан лучшим футболистом команды в ноябре. Он опередил нападающего Джона Кордобу и вратаря Матвея Сафонова, занявших второе и третье место. Об этом сообщает пресс-служба «Краснодара» в «Твиттере».

31-летний Кабелла в ноябре принял участие в трёх матчах РПЛ с «Динамо» (0:1), «Спартаком» (2:1) и «Химками» (3:3), забив в этих встречах гол и отдав две голевые передачи. Контракт французского полузащитника с «быками» истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает игрока в € 9 млн.

В последнем туре РПЛ перед зимней паузой «Краснодар» проведёт домашний матч с «Нижним Новгородом». Команда Виктора Гончаренко после 17 сыгранных матчей в чемпионате идёт на третьем месте с 28 очками.

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