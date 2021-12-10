Новый тренер «Акрона» Трибульеч: основная цель — выйти в Премьер-лигу

Новый главный тренер «Акрона» из Тольятти Рамон Трибульеч прокомментировал своё назначение.
«Спортивный директор Крис Докерти связался со мной, рассказал о проекте, который сразу меня заинтересовал. Основная цель – Премьер-лига – и это одна из вещей, которые меня мотивируют. Да, это сложная задача, но мы будем идти к ней шаг за шагом. Амбиции и философия клуба мне близки, поэтому я принял предложение. Я уже посмотрел большое количество игр команды и имею представление о стиле и уровне ФНЛ, об игроках «Акрона» и игровой философии клуба», — цитирует нового наставника пресс-служба клуба.
Рамон Трибульеч начинал свою тренерскую карьеру в 2005 году на родине в Испании. В 2008 году специалист перебрался в Новую Зеландию и вошёл в тренерский штаб «Окленд Сити». С 2010 года Рамон стал главным тренером команды, в этой роли ему удалось семь раз выиграть Лигу чемпионов Океании, трижды выиграть чемпионат Новой Зеландии и выиграть бронзовые медали Клубного чемпионата мира.
- 10 декабря 2021
-
18:29
-
18:21
-
18:10
-
18:10
-
18:02
-
17:54
-
17:45
-
17:38
-
17:31
-
17:29
-
17:22
-
17:17
-
17:16
-
17:14
-
17:09
-
16:55
-
16:48
-
16:44
-
16:43
-
16:30
-
16:24
-
16:19
-
16:11
-
15:55
-
15:50
-
15:44
-
15:36
-
15:36
-
15:25
-
15:13
-
14:57
-
14:35
-
14:24
-
14:22
-
14:19