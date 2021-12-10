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Новый тренер «Акрона» Трибульеч: основная цель — выйти в Премьер-лигу

Новый тренер «Акрона» Трибульеч: основная цель — выйти в Премьер-лигу
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Новый главный тренер «Акрона» из Тольятти Рамон Трибульеч прокомментировал своё назначение.

«Спортивный директор Крис Докерти связался со мной, рассказал о проекте, который сразу меня заинтересовал. Основная цель – Премьер-лига – и это одна из вещей, которые меня мотивируют. Да, это сложная задача, но мы будем идти к ней шаг за шагом. Амбиции и философия клуба мне близки, поэтому я принял предложение. Я уже посмотрел большое количество игр команды и имею представление о стиле и уровне ФНЛ, об игроках «Акрона» и игровой философии клуба», — цитирует нового наставника пресс-служба клуба.

Рамон Трибульеч начинал свою тренерскую карьеру в 2005 году на родине в Испании. В 2008 году специалист перебрался в Новую Зеландию и вошёл в тренерский штаб «Окленд Сити». С 2010 года Рамон стал главным тренером команды, в этой роли ему удалось семь раз выиграть Лигу чемпионов Океании, трижды выиграть чемпионат Новой Зеландии и выиграть бронзовые медали Клубного чемпионата мира.

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