Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» первым из российских клубов набрал 5,5 млн подписчиков в социальных сетях

«Зенит» первым из российских клубов набрал 5,5 млн подписчиков в социальных сетях
Комментарии

Суммарная аудитория санкт-петербургского «Зенита» в социальных сетях превысила 5,5 млн человек. Это лучший показатель среди российских клубов. Об этом сообщает пресс-служба команды в «Твиттере».

В учёт идут подписчики в шести социальных сетях — «ВКонтакте», YouTube, «Инстаграме», «Твиттере», «Фейсбуке», TikTok. Вторым по популярности клубом России стал «Спартак» (5,4), третьим — ЦСКА (2,84). «Локомотив» занял четвёртую строчку (1,78).

В 18-м туре РПЛ команда Сергея Семака в гостях сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится 12 декабря. Начало – в 14:00 мск.

После 17 проведённых игр «Зенит» с 37 очками занимает первую строчку в турнирной таблице. Команда Сандро Шварца, набравшая 35 очков, вторая.

Новость по теме
«Нас каждый год кто-то преследует». Семак высказался перед матчем «Зенита» с «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021