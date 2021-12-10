«Зенит» первым из российских клубов набрал 5,5 млн подписчиков в социальных сетях
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Суммарная аудитория санкт-петербургского «Зенита» в социальных сетях превысила 5,5 млн человек. Это лучший показатель среди российских клубов. Об этом сообщает пресс-служба команды в «Твиттере».
В учёт идут подписчики в шести социальных сетях — «ВКонтакте», YouTube, «Инстаграме», «Твиттере», «Фейсбуке», TikTok. Вторым по популярности клубом России стал «Спартак» (5,4), третьим — ЦСКА (2,84). «Локомотив» занял четвёртую строчку (1,78).
В 18-м туре РПЛ команда Сергея Семака в гостях сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится 12 декабря. Начало – в 14:00 мск.
После 17 проведённых игр «Зенит» с 37 очками занимает первую строчку в турнирной таблице. Команда Сандро Шварца, набравшая 35 очков, вторая.
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