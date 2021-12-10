Сёмин: уважаемые Николичи, Гисдоли, вы за 3 года не принесли ни одной победы в рейтинг РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин раскритиковал работу бывшего наставника железнодорожников Марко Николича и нынешнего тренера красно-зелёных Маркуса Гисдоля.

«После Марселя! Уважаемые Николичи, Гисдоли, вы пришли в команду чемпионов и за 3 года не принесли ни одной победы в рейтинг Российской Премьер-Лиги», — написал Сёмин в своём «инстаграме».

Вчера «Локомотив» проиграл «Марселю» в заключительном туре Лиги Европы со счётом 1:0 и продлил серию без побед в еврокубках до 17 матчей. Предыдущие два сезона «Локомотив» выступал в Лиге чемпионов. Последнюю победу в еврокубках московская команда одержала в сентябре 2019 года. Тогда на выезде со счётом 2:1 был обыгран «Байер». В Российской Премьер-Лиге команда Маркуса Гисдоля занимает шестое место.

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