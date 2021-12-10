Депай не сыграет за «Барселону» в 2021 году из-за травмы
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Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай получил травму подколенного сухожилия в игре 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (0:3). Футболист будет отсутствовать месяц и больше не сыграет в 2021 году. Об этом сообщает AS.
В этом году испанской команде осталось провести три матча в чемпионате с «Осасуной», «Эльче» и «Севильей». Также 14 декабря у «Барселоны» запланирован товарищеский матч с аргентинским клубом «Бока Хуниорс». «Барселона» в 15 матчах испанской Ла Лиги набрала 23 очка, занимая седьмую строчку турнирной таблицы.
27-летний Депай в 15 матчах чемпионата Испании забил восемь голов и отдал две голевые передачи. Контракт футболиста истекает в 2023 году, Transfermarkt оценивает нидерландского нападающего в € 45 млн.
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