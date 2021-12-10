«Брентфорд» — «Уотфорд»: текстовая трансляция начнётся в 23:00

Сегодня, 10 декабря, состоится матч между «Брентфордом» и «Уотфордом». Команды будут играть на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча «Брентфорд» — «Уотфорд».

«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы в 15 играх национального первенства набрала 35 очков. У их ближайших преследователей из «Ливерпуля» 34 очка. «Челси» (33) располагается на третьем месте в английском чемпионате. «Уотфорд» располагается на 17-м месте в английском чемпионате. «Шершни» набрали 13 очков в английской Премьер-лиге. «Брентфорд» (17) располагается на 13-м месте.

«Ньюкасл Юнайтед», набравший 7 очков во всех матчах чемпионата Англии, замыкает турнирную таблицу АПЛ.