Агент Холанда назвал четыре клуба, в которые может перейти футболист в 2022 году

Мино Райола, агент нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, заявил, что форвард может покинуть команду предстоящим летом либо в 2023 году.



«Он может сделать и сделает следующий шаг в своей карьере. Может быть, следующим летом, возможно, летом 2023 года. Есть большая вероятность, что это случится в конце нынешнего сезона. «Бавария», «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» — большие клубы, в которые может перейти Холанд», — приводит слова Райолы Goal со ссылкой на Sport1.



21-летний Холанд в восьми матчах нынешнего сезона немецкой Бундеслиги забил 11 голов и отдал четыре голевые передачи. На счету норвежского форварда также три гола в трёх матчах Лиги чемпионов. Контракт Холанда истекает в 2024 году. Transfermarkt оценивает футболиста в € 150 млн.