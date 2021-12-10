МВД выступало за перенос матча ЦСКА — «Арсенал» из-за запланированной фанатской акции

Матч между ЦСКА и «Арсеналом» действительно хотели перенести из-за правоохранительных органов. Одной из главных причин является фанатская акция, которая планировалась на матче. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«На матче планировалось выступление фанатов по мотивам истории с задержаниями. Это не понравилось МВД, поэтому они настаивали на отмене игры. В итоге матч пройдёт без зрителей», — сказал источник «Чемпионату».
Напомним, встреча московского ЦСКА и тульского «Арсенала» запланирована на субботу, 11 декабря. Игра состоится на стадионе «ВЭБ Арена» («Арена ЦСКА») в столице. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. Встречу обслужит бригада судей во главе с Игорем Паниным.
Ранее о желании МВД перенести матч сообщал «Спорт-экспресс».
- 10 декабря 2021
-
21:23
-
21:06
-
20:52
-
20:40
-
20:36
-
20:31
-
20:07
-
19:54
-
19:51
-
19:49
-
19:40
-
19:25
-
19:22
-
18:55
-
18:46
-
18:43
-
18:35
-
18:29
-
18:21
-
18:10
-
18:10
-
18:02
-
17:54
-
17:45
-
17:38
-
17:31
-
17:29
-
17:22
-
17:17
-
17:16
-
17:14
-
17:09
-
16:55
-
16:48
-
16:44