МВД выступало за перенос матча ЦСКА — «Арсенал» из-за запланированной фанатской акции

Матч между ЦСКА и «Арсеналом» действительно хотели перенести из-за правоохранительных органов. Одной из главных причин является фанатская акция, которая планировалась на матче. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«На матче планировалось выступление фанатов по мотивам истории с задержаниями. Это не понравилось МВД, поэтому они настаивали на отмене игры. В итоге матч пройдёт без зрителей», — сказал источник «Чемпионату».

Напомним, встреча московского ЦСКА и тульского «Арсенала» запланирована на субботу, 11 декабря. Игра состоится на стадионе «ВЭБ Арена» («Арена ЦСКА») в столице. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. Встречу обслужит бригада судей во главе с Игорем Паниным.



Ранее о желании МВД перенести матч сообщал «Спорт-экспресс».