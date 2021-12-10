Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов.

«Это непривычно. «Барселона» всегда была в Лиге чемпионов, она выходила в плей-офф турнира много лет подряд. Но в последнее время многое изменилось. Лионель Месси ушёл, он играл важную роль в команде. Куман ушёл, поменялся тренер. Нужно проявить терпение и доверять тем, кто сейчас работает в клубе», – цитирует Гризманна Mundo Deportivo.

Каталонский клуб не вышел в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 20 лет. Последний раз им не удалось попасть в плей-офф в сезоне-2000/2001. Тогда команда заняла третье место в группе с «Миланом», «Лидсом» и «Бешикташем».

Видеообзор матча 16-го тура Примеры «Барселона» — «Бетис»:

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