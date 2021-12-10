Дуглас Коста устроил вечеринку на всю ночь после вылета своей команды из высшей лиги

Полузащитник «Гремио» Дуглас Коста устроил вечеринку у себя дома после вылета команды из высшей лиги Бразилии. Об этом сообщает журналист Леннон Хаас у себя в «твиттере».
Коста ранее просил руководство клуба отпустить его погулять с женой по Рио-де-Жанейро перед решающим матчем с «Гремио», но ему отказали.
После этого Дуглас Коста удалил из социальных сетей фотографии в форме клуба и ссылки на него.
«Трёхцветные» сделали всё зависящее от себя, выиграв у чемпиона Бразилии «Атлетико Минейро» со счётом 4:3 в матче, который мог сохранить их прописку в чемпионате. В этой встрече Дуглас Коста забил решающий гол, а после матча подошёл к трибунам и попрощался с болельщиками.
Победы над «Атлетико Минейро» «Гремио» не хватило для того, чтобы сохранить прописку в бразильской Серии А. После вылета клуба в Серию B Коста решил провести у себя дома вечеринку.
- 10 декабря 2021
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