Опубликована символическая сборная группового этапа Лиги Европы по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов группового этапа Лиги Европы.
Сборная группового этапа Лиги Европы: Александр Селихов («Спартак»), Энтони Ралстон («Селтик»), Маркао («Галатасарай»), Бенуа Бадиашиле («Монако»), Аарон Крессуэлл («Вест Хэм»), Аднан Янузай («Реал Сосьедад»), Мирко Иванич («Црвена Звезда»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Карл Экамби («Лион»), Флориан Вирц («Байер»), Андре Орта («Брага»).
Ранее стали известны все участники плей-офф Лиги Европы.
Сеяные: «Рейнджерс» (Шотландия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Наполи» (Италия), «Олимпиакос» (Греция), «Лацио» (Италия), «Брага» (Португалия), «Бетис» (Испания) и «Динамо» Загреб (Хорватия).
Несеяные: «Барселона» (Испания), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Зенит» (Россия), «Порту» (Португалия), «Лейпциг» (Германия), «Севилья» (Испания), «Шериф» (Молдавия) и «Аталанта» (Италия).
- 10 декабря 2021
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