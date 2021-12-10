Опубликована символическая сборная группового этапа Лиги чемпионов по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов группового этапа Лиги чемпионов. На каждой позиции представлен игрок с лучшим баллом среди всех команд-участниц.

Сборная группового этапа Лиги чемпионов: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Расмус Кристенсен («Ред Булл Зальцбург»), Себастьян Коатес («Спортинг»), Эдер Милитао («Реал»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Рияд Марез («Манчестер Сити»), Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»), Педру Гонсалвеш («Спортинг»), Лерой Зане («Бавария»), Себастьен Аллер («Аякс»), Роберт Левандовски («Бавария»).

Напомним, в текущем сезоне группового этапа Лиги чемпионов Россию представляла единственная команда — «Зенит». Сине-бело-голубые не сумели пробиться в плей-офф престижного европейского турнира. Команда Сергея Семака заняла третье место в группе с «Ювентусом», «Челси» и «Мальмё» и вышла в стыковые матчи Лиги Европы.