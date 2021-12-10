«Брентфорд» и «Уотфорд» огласили стартовые составы на матч чемпионата Англии

Сегодня, 10 декабря, состоится матч между «Брентфордом» и «Уотфордом». Команды будут играть на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
Команды огласили стартовые составы на матч:
«Брентфорд»: Альваро Фернандес, Понтус Янссон, Чарли Гуд, Рико Генри, Мадс Расмуссен, Витали Янельт, Матиас Йенсен, Кристиан Нёргор, Шандон Баптист, Йоан Висса, Брайан Мбемо.
«Уотфорд»: Даниэль Бахман, Крэйг Кэткарт, Виллиам Трост-Эконг, Кико Фемения, Том Клеверли, Юрай Куцка, Мусса Сиссоко, Жереми Нгакия, Кучо Эрнандес, Джошуа Кинг.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча «Брентфорд» — «Уотфорд».
«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы в 15 играх национального первенства набрала 35 очков. У их ближайших преследователей из «Ливерпуля» 34 очка. «Челси» (33) располагается на третьем месте в английском чемпионате. «Уотфорд» располагается на 17-м месте в английском чемпионате. «Шершни» набрали 13 очков в английской Премьер-лиге. «Брентфорд» (17) располагается на 13-м месте.
«Ньюкасл Юнайтед», набравший 7 очков во всех матчах чемпионата Англии, замыкает турнирную таблицу АПЛ.
- 10 декабря 2021
-
22:56
-
22:55
-
22:50
-
22:32
-
22:25
-
22:21
-
22:10
-
21:41
-
21:23
-
21:06
-
20:52
-
20:40
-
20:36
-
20:31
-
20:07
-
19:54
-
19:51
-
19:49
-
19:40
-
19:25
-
19:22
-
18:55
-
18:46
-
18:43
-
18:35
-
18:29
-
18:21
-
18:10
-
18:10
-
18:02
-
17:54
-
17:45
-
17:38
-
17:31
-
17:29