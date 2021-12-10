Промес и Головин — в топ-10 игроков группового этапа ЛЕ по количеству точных навесов

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес и игрок «Монако» Александр Головин вошли в десятку лучших игроков группового этапа Лиги Европы по среднему количеству точных навесов за матч.

Лучшим по данному показателю стал полузащитник «Реала Сосьедад» Аднан Янузай. Вторым по среднему количеству точных навесов за матч идёт игрок «Айнтрахта» Филип Костич. Промес и Головин находятся на восьмом и 10-м месте соответственно.

«Монако» набрал 12 очков в шести матчах и вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места. 2-е место занял «Реал Сосьедад». ПСВ вышел с третьего места в плей-офф Лиги конференций.



После завершения группового этапа Лиги Европы московская команда занимает первое место в группе. У команды Руя Витории 10 очков. На втором месте расположился «Наполи». Итальянская команда также набрала 10 очков, однако отстаёт от московского клуба по результатам очных противостояний. Английский «Лестер» набрал 8 очков. С этим показателем он занимает третье место в квартете. Оно позволяет англичанам принять участие в Лиге конференций. Польская «Легия» (6) замыкает турнирную таблицу группы С.