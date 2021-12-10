Экс-футболист «Тамбова» Тилль пробежал наибольшее расстояние на групповом этапе ЛЧ

Бывший футболист «Тамбова», а ныне полузащитник «Шерифа» Себастьян Тилль пробежал наибольшее расстояние на групповом этапе Лиги чемпионов.

Люксембургский футболист сыграл за молдавский клуб все 6 матчей еврокубкового турнира и провёл на поле 540 минут. На его счету 75,3 км пробега. На второй строчке по этому показателю находится полузащитник и капитан «Брюгге» Ханс Ванакен — 68,7 км. Третий — молодой полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх (68,5 км).

Напомним, в текущем сезоне группового этапа Лиги чемпионов Россию представляла единственная команда — «Зенит». Сине-бело-голубые не сумели пробиться в плей-офф престижного европейского турнира. Команда Сергея Семака заняла третье место в группе с «Ювентусом», «Челси» и «Мальмё» и вышла в стыковые матчи Лиги Европы.