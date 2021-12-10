Защитник московского «Спартака» Виктор Мозес стал вторым игроком группового этапа Лиги Европы по количеству фолов.

Первое место по данному показателю занял Рафаэль Нвадике из «Мидтьюлланна». Полузащитник датской команды совершил 17 нарушений. Мозес — на одно меньше (16). На третьем месте — полузащитник «Айнтрахта» Кристиян Якич. Он нарушил правила 15 раз.

После завершения группового этапа Лиги Европы московская команда занимает первое место в группе. У команды Руя Витории 10 очков. На втором месте расположился «Наполи». Итальянская команда также набрала 10 очков, однако отстаёт от московского клуба по результатам очных противостояний. Английский «Лестер» набрал 8 очков. С этим показателем он занимает третье место в квартете. Оно позволяет англичанам принять участие в Лиге конференций. Польская «Легия» (6) замыкает турнирную таблицу группы С.