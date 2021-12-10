Игрок киевского «Динамо» Гармаш — лидер группового этапа Лиги чемпионов по офсайдам
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Полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш стал лидером группового этапа Лиги чемпионов по количеству офсайдов. На счету украинского хавбека 12 положений вне игры за 6 сыгранных встреч еврокубка.
Отметим, что Гармаш разделил лидерство с турецким нападающим «Лилля» Бураком Йылмазом. Третьим по этому показателю стал молодой нападающий «Брюгге» Шарль Де Кетеларе. У него 10 положений вне игры.
Напомним, в текущем сезоне группового этапа Лиги чемпионов Россию представляла единственная команда — «Зенит». Сине-бело-голубые не сумели пробиться в плей-офф престижного европейского турнира. Команда Сергея Семака заняла третье место в группе с «Ювентусом», «Челси» и «Мальмё» и вышла в стыковые матчи Лиги Европы.
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