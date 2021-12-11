«Локомотив» совершил больше всего фолов на групповом этапе Лиги Европы

Игроки московского «Локомотива» совершили больше всех фолов на групповом этапе Лиги Европы.

Игроки красно-зелёных за 6 матчей группового этапа 100 раз нарушали правила. Стоит отметить, что футболисты «Локомотива» получили 19 предупреждений при одном удалении. Футболисты московского «Спартака» получили больше всего жёлтых карточек на групповом этапе Лиги Европы. Игроки красно-белых в шести играх группового этапа еврокубка получили 23 жёлтые карточки.

Вчера «Локомотив» проиграл «Марселю» в заключительном туре Лиги Европы со счётом 1:0 и продлил серию без побед в еврокубках до 17 матчей. Предыдущие два сезона «Локомотив» выступал в Лиге чемпионов. Последнюю победу в еврокубках московская команда одержала в сентябре 2019 года. Тогда на выезде со счётом 2:1 был обыгран «Байер». В Российской Премьер-Лиге команда Маркуса Гисдоля занимает шестое место.