Пеле обратился к подписчикам после госпитализации

Легендарный бразильский форвард Пеле рассказал о своём самочувствии после госпитализации.

«Друзья, с 30 сентября, когда я выписался из больницы, вы знаете, что в рамках лечения у меня были небольшие сеансы химиотерапии. Сегодня я в больнице Альберта Эйнштейна провожу последний сеанс 2021 года. Я хотел поделиться с вами этим достижением. В конце концов, каждая маленькая победа — это повод для празднования, не правда ли? Я собираюсь воспользоваться этой возможностью, чтобы пройти ряд обследований. Останусь здесь на несколько дней. Не волнуйтесь, я как раз готовлюсь к праздникам!», — написал Пеле в своём «инстаграме».

Ранее Пеле перенёс операцию по удалению новообразования в толстой кишке. Вскоре после операции экс-футболиста перевели в обычную палату, а сам он заявил, что чувствует себя хорошо. Пеле поблагодарил всех за поддержку и заверил, что «намеревается сыграть 90 минут и дополнительное время жизни».

В последние годы Пеле боролся с рядом серьёзных проблем со здоровьем, в том числе с осложнениями, связанными с операцией по замене тазобедренного сустава, а также с заболеваниями почек и предстательной железы.