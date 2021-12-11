Бека-Бека вошел в пятёрку лучших игроков Лиги Европы по числу отборов

Французский полузащитник московского «Локомотива» Алексис Бека-Бека вошел в пятёрку лучших футболистов группового раунда Лиги Европы УЕФА по количеству отборов.



В активе 20-летнего полузащитника, который сыграл за «Локомотив» во всех шести матчах группового раунда второго по значимости европейского клубного турнира, 13 отборов, выясняется из статистики, опубликованной на официальном сайте УЕФА.



По этом показателю Бека-Бека делит третье место с полузащитником пражской «Спарты» (Чехия) Давидом Павелкой и защитником венского «Рапида» (Австрия) Эмануэлем Айву.



А больше всего отборов на групповом этапе Лиги Европы совершил мексиканский полузащитник ПСВ из Эйндховена (Нидерланды) Эрик Гутьеррес — 18.



Напомним, «железнодорожники» заняли последнее место в группе Е. Команда не одержала ни одной победы на групповом этапе – четыре поражения и две ничьи.



Первое место в этой группе занял турецкий «Галатасарай», который набрал 12 очков в 6 играх. Команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы. На втором месте финишировал итальянский «Лацио», набрав 9 очков после 6 игр, он выступит в стыковых матчах Лиги Европы. Замкнул тройку «Марсель», набрав 7 очков. Французский клуб сыграет в плей-офф Лиги конференций.

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