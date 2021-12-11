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«А я его любил и до». Вадим Евсеев показал фото с Александром Селиховым

«А я его любил и до». Вадим Евсеев показал фото с Александром Селиховым
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Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев опубликовал фотографию с вратарём «Спартака» Александром Селиховым.

«А я его любил и до», — подписал снимок Евсеев.

Пост доступен в «инстаграме» Вадима Евсеева.

Селихов стал одним из героев матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с польской «Легией». При счёте 1:0 в пользу московской команды он отразил пенальти на 98-й минуте. Благодаря победе команда Руя Витории заняла первое место в группе и вышла в плей-офф. Александр претендовал на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы, но этот приз достался полузащитнику «Наполи» Элифу Элмасу.

Селихов был признан лучшим игроком группового этапа Лиги Европы по версии аналитического портала WhoScored. Его средняя оценка — 8,0 балла. Александр отразил оба 11-метровых удара в матчах группового этапа еврокубка.

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