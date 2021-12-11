Дешам: не жалею о возвращении Бензема в сборную Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам признался, что не жалеет о решении вернуться нападающего «Реала» Карима Бензема в национальную команду.



«Вы говорите, что Карим хорошо играл в сочетании с Гризманном и Мбаппе в октябре. Это действительно так. Между встречей с командой Швейцарии и октябрём они не играли вместе. Разве мы не забивали не Евро? В сборной нет места для эго. Я не жалею о возвращении Бензема. Он хорошо играл. Он был расстроен, что Евро для нас завершился так рано. Но не говорите, что Франция была плоха. Нас выбили из турнира преждевременно.



Самое главное — быть готовым идти на диалог. Наша встреча стала первым шагом, независимо от того, кто проявил инициативу. Всё прошло отлично. Если бы мог вернуться в прошлое, сделал бы всё точно так же. Мы с Бензема испытывали потребность в том разговоре. Мы говорили обо всём, возвращаясь к каким-то моментам в прошлом. Мы всё обсудили, и каждый провёл свой собственный анализ», — приводит слова Дешама RMC Sport.