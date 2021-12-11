Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 18-го тура
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Сегодня, 11 декабря, матчем «Крылья Советов» — «Рубин» стартует 18-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
В 18-м туре состоятся следующие восемь встреч:
11 декабря (суббота)
- «Крылья Советов» — «Рубин» (Самара, 14:00 мск);
- ЦСКА — «Арсенал» (Москва, 16:30 мск);
- «Ростов» — «Урал» (Ростов-на-Дону, 19:00 мск);
12 декабря (воскресенье)
- «Динамо» — «Зенит» (Москва, 14:00 мск);
- «Ахмат» — «Химки» (Грозный, 16:30 мск);
- «Локомотив» — «Уфа» (Москва, 19:00 мск);
- «Краснодар» — «Нижний Новгород» (Краснодар, 19:00 мск);
13 декабря (понедельник)
- «Сочи» — «Спартак» (Сочи, 19:00 мск).
После 17 туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 37 очков. В тройку лидеров входят московское «Динамо» (35) и «Краснодар» (28).
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