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Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 18-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 18-го тура
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Сегодня, 11 декабря, матчем «Крылья Советов» — «Рубин» стартует 18-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

В 18-м туре состоятся следующие восемь встреч:

11 декабря (суббота)

  • «Крылья Советов» — «Рубин» (Самара, 14:00 мск);
  • ЦСКА — «Арсенал» (Москва, 16:30 мск);
  • «Ростов» — «Урал» (Ростов-на-Дону, 19:00 мск);

12 декабря (воскресенье)

  • «Динамо» — «Зенит» (Москва, 14:00 мск);
  • «Ахмат» — «Химки» (Грозный, 16:30 мск);
  • «Локомотив» — «Уфа» (Москва, 19:00 мск);
  • «Краснодар» — «Нижний Новгород» (Краснодар, 19:00 мск);

13 декабря (понедельник)

  • «Сочи» — «Спартак» (Сочи, 19:00 мск).

После 17 туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 37 очков. В тройку лидеров входят московское «Динамо» (35) и «Краснодар» (28).

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022
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Теги Футбол РПЛ •••

Заглавное фото: Гусев Артём, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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