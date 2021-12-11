Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 18-го тура

Сегодня, 11 декабря, матчем «Крылья Советов» — «Рубин» стартует 18-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



В 18-м туре состоятся следующие восемь встреч:



11 декабря (суббота)

«Крылья Советов» — «Рубин» (Самара, 14:00 мск);

ЦСКА — «Арсенал» (Москва, 16:30 мск);

«Ростов» — «Урал» (Ростов-на-Дону, 19:00 мск);

12 декабря (воскресенье)

«Динамо» — «Зенит» (Москва, 14:00 мск);

«Ахмат» — «Химки» (Грозный, 16:30 мск);

«Локомотив» — «Уфа» (Москва, 19:00 мск);

«Краснодар» — «Нижний Новгород» (Краснодар, 19:00 мск);

13 декабря (понедельник)

«Сочи» — «Спартак» (Сочи, 19:00 мск).

После 17 туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 37 очков. В тройку лидеров входят московское «Динамо» (35) и «Краснодар» (28).