Халк — лучший игрок, нападающий и бомбардир сезона в чемпионате Бразилии

Нападающий «Атлетико Минейро» Халк признан лучшим игроком чемпионата Бразилии в сезоне-2021. Кроме того, он получил награды лучшему нападающему и лучшему бомбардиру розыгрыша соревнований.
«Стать чемпионом, стать лучшим нападающим, стать лучшим бомбардиром, стать лучшим игроком чемпионата. Мне не хватает слов, чтобы поблагодарить тебя, Боже! Спасибо клубу и всем моим товарищам по команде, всем членам моей семьи, а особенно моей жене, которая сыграла ключевую роль во всем этом!» — написал Халк в своём «инстаграме».
Ранее «Атлетико Минейро» стал чемпионом Бразилии по футболу во второй раз в своей истории. Впервые такой успех покорился команде в 1971 году. Напомним, в составе команды выступают бывший нападающий «Зенита» Халк и экс-форвард «Челси» Диего Коста.
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