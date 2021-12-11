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Рангник заявил, что не собирается уговаривать Погба остаться в «Манчестер Юнайтед»

Рангник заявил, что не собирается уговаривать Погба остаться в «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился мнением о ситуации с контрактом полузащитника Поля Погба.

«Если футболист не хочет играть за такой большой клуб, как «Манчестер Юнайтед», пусть даже мы говорим о долгосрочной перспективе, то я не считаю, что есть смысл переубеждать такого игрока. «Манчестер Юнайтед» — большой клуб, который поддерживают многие поклонники футбола по всей планете. Не думаю, что кто-то в команде должен убеждать кого-то, чтобы тот остался», — цитирует Рангника Sky Sports.

28-летний Погба выступает за английскую команду с 2016 года, перейдя из «Ювентуса» за € 105 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в девяти матчах АПЛ отдал семь голевых передач. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона.

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