Валуев: не желаю «Динамо» сместить «Зенит» с первой строчки в РПЛ

Депутат Государственной Думы РФ, знаменитый в прошлом боксёр Николай Валуев поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги по футболу, в котором московское «Динамо» примет «Зенит». Игра пройдёт в воскресенье, 12 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.



«Я, как болельщик «Зенита», не желаю «Динамо» сместить нас с первой строчки. Буду ли я смотреть этот матч, всё зависит от рабочего графика, он у меня ненормированный», — цитирует Валуева «Спорт-экспресс».



«Зенит» за 17 проведённых матчей набрал 37 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по футболу. Московское «Динамо» (35) – на второй позиции. Победитель предстоящего матча уйдёт на зимний перерыв в статусе лидера Российской Премьер-Лиги.

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